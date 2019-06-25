Будівля Ради Європи в Страсбурзі. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n123568-u-strasburzi-vlashtuvaly-piket-proty-povernennya-delegaciyi-rosiyi-v-parie-foto-video.html

Ракурс

Мітинг проти повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи розпочався 25 червня під будівлею РЄ у Страсбурзі.

Loading...

За акцією можуть споглядати делегати з різних країн, оскільки пікет відбувається перед початком робочого дня в Раді Європи. Про це сьогодні повідомив російський адвокат Микола Полозов на власній сторінці у Facebook.

Захисник опублікував у соцмережі фото та відео мітингу. Активісти прийшли на пікет із плакатами на підтримку України та Грузії, тримають у руках прапори цих країн. Мітингувальники скандують: «Європо, прокинься».

Тим часом телеканал «Прямий» повідомляє, що делегація Росії прийшла у на засідання ПАРЄ. Глава російської делегації віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой заявив, що РФ не збирається виконувати жодної резолюції асамблеї, яка була прийнята у відсутності її делегації.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію Російської Федерації та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та окупацію українського півострова Крим.

У МЗС України заявили, що цим рішенням Рада Європи показала, що відходить від задекларованих стандартів, принципів та цінностей. Дипломати упевнені, що резолюція була ухвалена внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Москви.