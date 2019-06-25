Подстрелили подростка во время учений на полигоне. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n123575-podrostka-podstrelili-vozle-poligona-v-dnepropetrovskoy-oblasti-gbr-rassleduet-slujebnuu-halatnost.html

Ракурс

Ранение 15-летнего парня произошло 24 июня неподалеку от учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области.

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Предварительно известно, что около 11.00 на полигоне проходили стрельбы. Из автоматического оружия учились стрелять курсанты первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Во время стрельб юношу 2004 года рождения ранили в правое бедро. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

На месте происшествия правоохранители провели комплекс неотложных следственных действий. Относительно пострадавшего, то его уже прооперировали в Днепропетровской областной детской больнице и удалили пулю из правого бедра. Кости ноги не повреждены, а жизни ничего не угрожает.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту халатности служебных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел во время организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Виновникам в ранении ребенка грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 22 июня 30-летний злоумышленник убил 9-летнего пасынка своего брата возле озера Вырлица в Киеве. Таким образом убийца отомстил своему брату и его гражданской жене, с которым накануне поссорился.