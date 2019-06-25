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Ракурс
В Харькове подорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: ТСН

В Харькове подорвали банкомат (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2019, 11:57
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Взрыв в Харькове прогремел сегодня ночью на улице Победы в помещении супермаркета «Эконом +", в котором был расположен банкомат.

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Внутри банкомата произошел взрыв неизвестной смеси, предполагается, что в ее состав входил газ. Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения согласно Уголовному кодексу Украины, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Банкомат принадлежит «ПриватБанку», сумма похищенных средств сейчас уточняется, говорится в сообщениях местных СМИ в Telegram.

Судя по фотографиям с на места происшествия, ущерб нанесен и магазину — входные двери в помещение не подлежат ремонту, они раздроблены на части, также сильно поврежден фасад здания.

В Харькове подорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Нацполиция

В Харькове подорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Нацполиция

В Харькове подорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Телеграм

Напомним, в конце прошлого месяца в Днепре неизвестные подорвали банкомат «ПриватБанка». Им удалось получить доступ к сейфу и похитить все деньги.

Источник: Ракурс


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