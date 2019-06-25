ПАСЕ: россияне выдвинули кандидата на должность вице-спикера, Грузия обжаловала полномочия делегации РФ

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Российская делегация 25 июня выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Об этом заявила во вторник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паска на заседании ассамблеи, сообщается в трансляции из Страсбурга.

Это предложение вызвало возражения и возмущение представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза из-за его позиции в отношении аннексии Крыма. Однако спикер ПАСЕ предложила провести голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня. Голосование будет тайным, о его результатах сообщат утром 26 июня.

Между тем в ПАСЕ представительница Грузии обжаловала полномочия российской делегации. Голосование по докладам о полномочиях состоится во второй половине дня 26 июня. Для того, чтобы оспорить полномочия, согласно правил организации, необходима поддержка 30 делегатов из пяти стран.

При этом делегация из Украины пыталась перенести голосование на более поздний срок — утро 27 июня. Однако ПАСЕ отклонила это предложение. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против — российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

Кроме того, Украина может отозвать приглашение ПАСЕ для мониторинга на парламентских выборах в Верховную Раду 21 июля в связи с решением ПАСЕ о возвращении в нее российской делегации. Принятие такого решения не исключила первый вице-спикер украинского парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Она заявила во время дебатов, что «организация, которая сама встала на путь саморазрушения, не может учить Украину демократии».

Напомним, что ПАСЕ в ночь на вторник приняла доклад главы регламентного комитета Петри де Суттер о «совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования», в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.