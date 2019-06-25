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Ракурс
В Ницце «Боинг» врезался в здание аэропорта после приземления. Фото: GETTY

В Ницце «Боинг» врезался в здание аэропорта после приземления (ВИДЕО)

25 июн 2019, 11:53
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В Ницце Massive Boeing 777 врезался в посадочный мост в аэропорту Ниццы на юге Франции. В результате жесткой посадки пассажиры и бортпроводники не получили травмы, так как готовясь к посадке все были пристегнуты в своих креслах.

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Во время столкновения левое крыло самолета авиаперевозчика Kuwait Airways врезалось в мостик аэропорта около 18.00 по местному времени. Об этом сообщает издание Daily Star.

В результате инцидента в аэропорту произошли задержки рейсов, а последующий обратный рейс Massive Boeing 777 был и вовсе отменен. Авиакомпания организовала размещение людей и планирует заменить отмененный рейс.

Авиакомпания уже заявила, что готова сотрудничать с французскими властями в случае любого возможного расследования инцидента.

Тем временем пассажиры в соцсетях делятся многочасовыми задержками в аэропорту Ниццы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Полтавской области во время аварийной посадки полностью сгорел самолет Ан-2. Пилоты, которые были одни в самолете, успели самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей.


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