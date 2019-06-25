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Ракурс
У Ніцці «Боїнг» врізався в будівлю аеропорту після приземлення. Фото: GETTY

У Ніцці «Боїнг» врізався в будівлю аеропорту після приземлення (ВІДЕО)

25 чер 2019, 11:53
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У Ніцці Massive Boeing 777 врізався в посадковий міст в аеропорту Ніцци на півдні Франції. В результаті жорсткої посадки пасажири і бортпровідники не отримали травми, так як готуючись до посадки всі були пристебнуті в своїх кріслах.

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Під час зіткнення ліве крило літака авіаперевізника Kuwait Airways врізалося в місток аеропорту близько 18.00 за місцевим часом. Про це повідомляє видання Daily Star.

В результаті інциденту в аеропорту відбулися затримки рейсів, а наступний зворотний рейс Massive Boeing 777 був і зовсім скасований. Авіакомпанія організувала розміщення людей і планує замінити скасований рейс.

Авіакомпанія вже заявила, що готова співпрацювати з французькою владою в разі будь-якого можливого розслідування інциденту.

Тим часом пасажири в соцмережах діляться багатогодинними затримками в аеропорту Ніцци.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Полтавській області під час аварійної посадки повністю згорів літак Ан-2. Пілоти, які були одні в літаку, встигли самостійно евакуюватися до приїзду рятувальників.


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