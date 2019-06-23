На Полтавщині згорів літак АН-2, фото: ДСНС

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У Полтавській області після здійснення аварійної посадки згорів літак Ан-2. Інцидент стався біля села Млини Лохвицького району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Зазначається, що літак здійснював обприскування сільськогосподарських посівів.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 10.00 від одного з місцевих мешканців, об 11.00 займання було ліквідоване.

Пілоти, які перебували в літаку, змогли самостійно евакуюватися до прибуття рятувальників.

Видання «Полтавщина» з посиланням на керівника прес-служби обласного управління ДСНС Світлану Рибалко повідомляє, що пілоти змогли вистрибнути з літака ще коли він перебував у повітрі. Вони отримали травми, їх госпіталізовано.

Причини виникнення інциденту встановлюються.

Загиблих внаслідок цієї події немає.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі під час авіашоу в місті Плоцьк у річку Вісла впав легкомоторний літак Як-52. Пілот літака, 52-річний громадянин Німеччини, від отриманих травм помер.