На Полтавщине сгорел самолет АН-2, фото: ГСЧС

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В Полтавской области после совершения аварийной посадки сгорел самолет Ан-2. Инцидент произошел у села Мельницы Лохвицкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что самолет совершал опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 10.00 от одного из местных жителей, в 11.00 возгорание было ликвидировано.

Пилоты, которые находились в самолете, смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Издание «Полтавщина» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления ГСЧС Светлану Рыбалко сообщает, что пилоты смогли выпрыгнуть из самолета еще когда он находился в воздухе. Они получили травмы и были госпитализированы.

Причины возникновения инцидента устанавливаются.

Погибших в результате этого происшествия нет.

Напомним, недавно в Польше во время авиашоу в городе Плоцк в реку Висла упал легкомоторный самолет Як-52. Пилот самолета, 52-летний гражданин Германии, от полученных травм скончался.