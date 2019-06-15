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Падение самолета в реку на авиашоу в Польше попало на видео, фото - Wyborcha

Падение самолета в реку на авиашоу в Польше попало на видео

15 июн 2019, 19:28
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В сети опубликовали видео падения в реку легкомоторного самолета Як-52 на авиашоу в Польше. На кадрах видно, что самолет падает носом вниз.

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Пилот выполнял акробатическое связку, однако, по предварительным данным, потерял контроль над управлением. В результате аварии он скончался от полученных травм.

Авиашоу проходило в польском городе Плоцк. Самолет упал в реку Висла. Як-52, потерпевший крушение, является спортивно-тренировочным самолетом. Такие модели часто используют для показательныйх выступлений.

Польские СМИ сообщили, что спасатели извлекли из воды тело 52-летнего гражданина Германии. Предварительно причиной аварии являются технические неисправности самолета, но окончательные выводы обнародуют после расследования.

Напомним, что 30 мая в Ровенской области упал украинский военный вертолет. В результате аварии погибли четверо пилотов.

Источник: Ракурс


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