Падіння літака в річку на авіашоу у Польщі потрапило на відео, фото — Wyborcha

https://racurs.ua/ua/n123219-padinnya-litaka-v-richku-na-aviashou-u-polschi-potrapylo-na-video.html

Ракурс

У мережі опублікували відео падіння в річку легкомоторного літака Як-52 на авіашоу в Польщі. На кадрах видно, що літак падає вниз носом.

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Пілот виконував акробатичну зв’язку, однак, за попередніми даними, втратив контроль над керуванням. В результаті аварії він помер від отриманих травм.

Авіашоу відбувалося в польському місті Плоцьк. Літак впав у річку Вісла.

Як-52, який зазнав аварії, є спортивно-тренувальним літаком. Такі моделі часто використовують для показів.

Польські ЗМІ повідомили, що рятувальники витягли з води тіло 52-річного громадянина Німеччини. Попередньо причиною аварії є технічні несправності літака, але остаточні висновки оприлюднять після розслідування.

Нагадаємо, що 30 травня у Рівненській області впав український військовий вертольот. Внаслідок аварії загинули четверо пілотів.