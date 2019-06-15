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У фіналі ЧС-2020 зіграє Кирило Дришлюк, батько якого загинув у небі над Донбасом, фото — Troublemakers&Ultras Action

У фіналі ЧС-2020 зіграє футболіст, батько якого у 2014 році загинув геройською смертю у небі над Донбасом

15 чер 2019, 18:54
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Молодіжна збірна України 15 червня зіграє у фіналі чемпіонату світу серед молодіжних команд. На поле стадіону польського міста Лодзь вийде й 20-річний Кирило Дришлюк.

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Його батько — легендарний майор авіації Павло Дришлюк, який загинув 6 червня 2014 року у небі над Слов’янськом. Його літак збили російські терористи під проводом Гіркіна-Стрєлкова, повідомляє спільнота Troublemakers&Ultras Action у Фейсбук.

Літак-фоторозвідник Ан-30Б (борт № 80) здійснював того дня спостережний політ над Слов’янськом у Донецькій області. О 17.04 на висоті 4050 метрів у літак влучила ракета, випущена російськими терористами з ПЗРК. Удар ракети прийшовся в правий двигун, почалася пожежа, вогонь перекинувся на праве крило, літак почав різко втрачати висоту і падати на житлові квартали Слов’янська. Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ екіпажу залишити літак. Борттехнік капітан Павло Дришлюк допоміг двом молодим лейтенантам зняти бронежилети, одягнути парашути і вистрибнути з літака на 800-метровій висоті.

Дришлюк з командиром підполковником Костянтином Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився в літаку. Ціною власного життя екіпаж скерував літак за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов’янська, за селом Пришиб Слов’янського району.

Загинули п’ятеро членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець, а також штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв. При падінні літак був повністю зруйнований, тіла загиблих льотчиків збирали по фрагментах.

Рештки тіла Павла Дришлюка ідентифікувати так і не вдалось, певний час він вважався зниклим безвісти. Лише 6 січня 2015 року капітан Дришлюк був визнаний таким, що загинув.

Джерело: Ракурс


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