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Ракурс
Трибунал у Гаазі: МЗС Росії прокоментувало розгляд позову України, фото — E-news.su

Чому з нами не порадилися? МЗС РФ прокоментувало розгляд позову України в морському арбітражі Гааги

15 чер 2019, 18:33
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Російське МЗС розповсюдило коментар щодо розгляду позову України до РФ в морському арбітражі у Гаазі. Москва переконана, що арбітраж визнає відсутність власної компетенції за позовом України.

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Росіяни також договорилися до того, що Київ не мав права подавати позов, а спочатку мусив вирішити питання на переговорах з РФ.

У російському МЗС 15 червня заявили, що Москва не погоджувалася на передачу в арбітраж спорів, що стосуються здійснення нею суверенних прав у виключній економічній зоні РФ. Росія вимагає визнає відсутність в арбітражу повноважень для розгляду позову України.

Росіяни раніше вже оскаржили компетенцію трибуналу розглядати українські претензії. Арбітраж погодився призупинити розгляд справи по суті і надав сторонам можливість пояснити свої аргументи щодо його компетенції.

Минулого тижня росіяни знову заявили про неправомочність розгляду справи міжнародним трибуналом, оскільки в його основі лежить суперечка з приводу територіальної приналежності Криму.

Крим є невід'ємною частиною Росії. РФ може в повній мірі здійснювати свої права в морських просторах, прилеглих до півострова, — заявили в російському МЗС.

Головною тезою Москви є те, що у морських акваторіях, які оспорюються Україною, діє режим внутрішніх вод. Тому на них не поширюються положення Конвенції 1982 року.

У Москві також вважають, що Київ порушив російсько-українські договори, оскільки буцімто звернувся відразу до арбітражу, а не намагався врегулювати спірні питань щодо суміжних морських просторів шляхом переговорів.

Нагадаємо, що слухання в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року, відбулися в Гаазі 10−14 червня. Україна вимагає визнати, що Росія порушує її права на експлуатацію мінеральних і живих ресурсів в Чорному і Азовському морях, регулювання судноплавства в Керченській протоці, охорону морського середовища і підводної культурної спадщини в морських водах навколо Криму.

Джерело: Ракурс


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999

Чому з нами не порадилися? МЗС РФ прокоментувало розгляд позову України в морському арбітражі Гааги

Росіяни переконують, що морський арбітраж у Гаазі визнає відсутність компетенції за позовом України. У Москві договорилися до того, що Київ не мав права подавати позов, а спочатку мусив вирішити питання на переговорах з РФ

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