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Ракурс
Трибунал в Гааге: МИД России прокомментировал рассмотрение иска Украины, фото — E-news.su

Почему с нами не посоветовались? МИД РФ прокомментировал рассмотрение иска Украины в морском арбитраже Гааги

15 июн 2019, 18:33
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Российский МИД распространил комментарий относительно рассмотрения иска Украины в РФ в морском арбитраже в Гааге. Москва убеждена, что арбитраж признает отсутствие собственной компетенции относительно иска Украины.

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Россияне также договорились до того, что Киев не имел права подавать иск, а сначала должен был решить пробелму на переговорах с РФ.

В российском МИД 15 июня заявили, что Москва не соглашалась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ее суверенных прав в исключительной экономической зоне РФ. Россия требует признает отсутствие у арбитража полномочий для рассмотрения иска Украины.

Россияне ранее уже обжаловали компетенцию трибунала рассматривать украинские претензии. Арбитраж согласился приостановить рассмотрение дела по существу и предоставил сторонам возможность объяснить свои аргументы относительно его компетенции.

На прошлой неделе россияне вновь заявили о неправомочности рассмотрения дела международным трибуналом, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма.

Крым является неотъемлемой частью России. РФ может в полной мере осуществлять свои права в морских пространствах, прилегающих к полуострову, — заявили в российском МИДе.

Главным тезисом Москвы является то, что в морских акваториях, которые оспариваются Украины, действует режим внутренних вод. Поэтому на них не распространяются положения Конвенции 1982 года.

В Москве также считают, что Киев нарушил российско-украинские договоры, поскольку якобы обратился сразу в арбитраж, а не пытался урегулировать спорные вопросы относительно смежных морских пространств путем переговоров.

Напомним, что слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украины против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, состоялись в Гааге 10−14 июня. Украина требует признать, что Россия нарушает ее права на эксплуатацию минеральных и живых ресурсов в Черном и Азовском морях, регулирование судоходства в Керченском проливе, охрану морской среды и подводного культурного наследия в морских водах вокруг Крыма.

Источник: Ракурс


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