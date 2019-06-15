Новости России: в Новосибирске провели фестиваль Сталина, скриншот видео "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n123216-didjei-matreshki-i-futbolki-v-rossii-sostoyalsya-festival-stalina-video.html

Ракурс

В России 15 июня провели фестиваль Иосифа Сталина, который посвятили дню рождения палача народов. Несмотря на то, что Сталин родился в декабре, местный комитет коммунистов РФ, решил отпраздновать его 140-й день рождения, причем сделал это, используя современные технологии.

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Фестиваль назвали «Сталин-Fest». На одной из площадей города поставили сцену, которую украсили в красные коммунистические символы. Музыкальное оформление обеспечивали ди-джеи, причем использовали современную музыку. Дети танцевали брейк-данс, а фотозону обустроили в соответствии с модными тенденциями маркетинга.

Возле сцены можно было почитать стенгазету, в которой объяснялось, кто такой Сталин и что «хорошего» он сделал для СССР и России. Организаторы ходили между посетителей в специальных футболках с портретом вождя. Дети могли поиграть матрешками, а также запустить бумажные самолетики с надписью на крыльях «За Родину! За Сталина!».

«Для меня он герой, намерен уважать его до последнего дня», «Он победил в войне, его сейчас часто осуждают, но в стране был порядок», «Нельзя сказать, что Сталин не был эффективным лидером, скорее наоборот — он был эффективным менджером», — так жители Новосибирска, которые пришли на фестиваль Сталина, оценили деятельность бывшего лидера советских коммунистов.

В апреле 2019 года уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд. Роль этого диктатора в истории положительно оценили 70% россиян.