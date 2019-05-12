Путин тайно реабилитировал палачей НКВД, фото — Joinfo

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Несколько десятков сотрудников НКВД, участников сталинских репрессий, были тайно реабилитированы военной прокуратурой РФ. Решения принимались семь лет назад. Это выяснил юрист Александр Бусаров с помощью хитроумного плана, о нем он рассказал радиостанции «Свобода».

Его прадед был офицером НКВД. Бусаров решил разобраться, как те, кто служили в Народном комиссариате внутренних дел, становились палачами. А в итоге он хитростью получил десятки папок с документами Главной военной прокуратуры, администрации президента, ФСБ, в том числе секретными, и вывез их за границу.

Свой архив Бусаров назвал проектом «Немезида» или «засекреченным Нюрнбергским процессом». Его план состоял в том, чтобы «юридическая машина путинской России, сама о том не ведая, вынесла приговор чекистской системе».

С этой целью юрист стал собирать сведения об офицерах сталинских спецслужб, позже репрессированных и до сих пор не реабилитированных. Притворившись фанатичным сталинистом, и делая вид, что хочет восстановить добрую память о сотрудниках НКВД, Бусаров просил военную прокуратуру возобновить их честное имя. В ответ на обращение он стал получать письма о том, что осужденные НКВДшники, которые его интересуют, уже реабилитированы.

Это касалось и одного из организаторов массовых репрессий, члена «особой тройки» НКВД Якова Агранова. Его реабилитировали еще в 2012 году. В обстановке строгой секретности Главная военная прокуратура реабилитировала около 30 сотрудников НКВД-участников репрессий — от центрального руководства до рядовых чекистов.

Юрист потребовал вернуть им госнаграды и восстановить в военных званиях. Решения о реабилитации начали отменять, а многих сотрудников прокуратуры, по словам Бусарова, уволили. С тех пор он получил судебные решения по двум сотням делам с цитатами из материалов с описанием пыток, расправ и других преступлений НКВД. Опасаясь разоблачения, юрист больше года назад уехал из России в Европу и вывез архив с собой.

Бусаров надеется, что эти документы заинтересуют не только историков, но и правоведов и НКВД в результате будет признан судом преступной организацией.

Напомним, что в апреле 2019 года уровень одобрения деятельности и личности Иосифа Сталина гражданами РФ побил исторический рекорд. Роль этого диктатора в истории в марте 2019 года положительно оценили 70% россиян.