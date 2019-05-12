Путін таємно реабілітував катів НКВС, фото — "Свобода

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Кілька десятків співробітників НКВС, учасників сталінських репресій, були таємно реабілітовані військовою прокуратурою РФ. Рішення ухвалювалися сім років тому. Це з’ясував юрист Олександр Бусаров за допомогою хитромудрого плану, про нього він розповів радіостанції «Свобода».

Прадід юриста Олександра Бусарова був офіцером НКВС. Бусаров вирішив розібратися, як ті, хто служили в Народному комісаріаті внутрішніх справ, ставали катами. А в підсумку він хитрістю отримав десятки папок з документами Головної військової прокуратури, адміністрації президента, ФСБ, в тому числі секретними, й вивіз їх за кордон.

Свій архів Бусаров назвав проектом «Немезида» або «засекреченим Нюрнберзьким процесом». Його план полягав у тому, щоб «юридична машина путінської Росії, сама про те не відаючи, винесла вирок чекістської системі».

З цією метою юрист став збирати відомості про офіцерів сталінських спецслужб, пізніше репресованих і дотепер не реабілітованих. Прикинувшись фанатичним сталіністом, і роблячи вигляд, що хоче відновити добру пам’ять про співробітників НКВС, Бусаров просив військову прокуратуру відновити їх чесне ім’я. У відповідь на звернення став отримувати листи про те, що засуджені НКВСівці, які його цікавлять, вже реабілітовані.

Це стосувалося й одного з організаторів масових репресій, члена «особливої ​​трійки» НКВС Якова Агранова. Його реабілітували ще в 2012 році. В обстановці суворої секретності Головна військова прокуратура реабілітувала приблизно 30 співробітників НКВС-учасників репресій — від центрального керівництва до рядових чекістів.

Юрист зажадав повернути їм держнагороди і відновити у військових званнях. Рішення про реабілітацію почали скасовувати, а багатьох співробітників прокуратури, за словами Бусарова, звільнили. З тих пір він отримав судові рішення по двом сотням справах з цитатами з матеріалів з описом тортур, розправ і інших злочинів НКВС. Побоюючись викриття, юрист більше року тому виїхав з Росії до Європи і вивіз архів з собою.

Бусаров сподівається, що ці документи зацікавлять не лише істориків, а й правознавців й НКВС в результаті буде визнаний судом злочинною організацією.

Нагадаємо, що у квітні рівень схвалення діяльності та особистості Йосипа Сталіна громадянами РФ побив історичний рекорд. Роль цього диктатора в історії у березні 2019 року позитивно оцінили 70% росіян.