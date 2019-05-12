Погода в Україні 13 травня

https://racurs.ua/ua/n121839-pogoda-v-ukrayini-na-13-travnya-synoptyky-prognozuut-teplo-i-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 травня буде теплою по всій території країни, синоптики прогнозують грози.

Температура повітря вночі становитиме 9−15° вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть 17−24° тепла за Цельсієм. Вітер очікується мінімальної швидкості — 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На фоні чудової температури +19…+24 градуси і несильного вітру теперішнє повітря якось матеріалізує слово «бальзам». У Києві понеділок — і сонце, і дощ, і місцями гроза. Тепло, близько +20 градусів, написала синоптик Наталя Діденко у Фейсбук.

Вона також порадила «готувати сачки для метеликів, бадмінтон, сапи, лопати, старі тоненькі спортивні штани і нові окуляри від сонця», оскільки в столиці друга половина тижня, включно з наступними вихідними, обіцяє бути переважно сухою та сонячною.

Отож, погода у Києві 13 травня вночі без істотних опадів, вдень прогнозують грози. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 21−23° тепла.

У Львові в перший день тижня Гідрометцентр прогнозує дощ удень. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 17−19° тепла.

В Одесі дощ прогнозують також вдень. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−24° вище нуля.

У Дніпрі 13 травня дощитиме лише вдень, також синоптики обіцяють грози. Вночі температура повітря становитиме 10−12° вище нуля, вдень очікується 21−23° тепла.

У Харкові найближчої доби вночі без опадів, а вдень обіцяють грози. Температура вночі 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 13 травня опади очікують вдень. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 травня буде неспокійна. Увесь день можливі збурення, а вранці очікують слабку геомагнітну бурю.

Минулого тижня «Ракурс» повідомляв, що синоптики обіцяли на вихідні дощову погоду, з нестабільною температурою повітря, поривчастим вітром та грозами.