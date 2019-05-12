«Батьківщина» повідомила, чи підтримає дату інавгурації, запропоновану Зеленським, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n121838-batkivschyna-povidomyla-chy-pidtrymaie-datu-inavguraciyi-zaproponovanu-zelenskym.html

Ракурс

Партія «Батьківщина» виступає за якнайшвидшу інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського.

Таку заяву зробив заступник голови депутатської фракції Сергій Соболєв, повідомляє УНН.

За його словами, що швидше Зеленський почне виконувати свої обов’язки, тим стабільнішою буде ситуація в країні.

Ми підтримуємо ту дату, яка настане швидше — 19 травня, — зазначив Соболєв.

У Верховній Раді зареєстровано п’ять постанов про проведення інавгурації. Серед запропонованих дат -- 19, 20 травня і 1 червня. Команда Зеленського наполягає на проведенні інавгурації 19 травня. Якщо захід відбудеться в цей день, у нього буде можливість розпустити Верховну Раду.

Фракція «Народний фронт» планує визначиться 13 травня. Представник БПП, нардеп Олександр Сугоняко, зареєстрував постанову про проведення інавгурації 1 червня. Фракція «Самопоміч» та депутатська група «Воля народу» не бачать сенсу в затягуванні призначення інавгурації.

«Ракурс» повідомляв, що після чергового загострення ситуації щодо призначення церемонії приведення президента до присяги команда Зеленського запустила в соцмережах відеопетицію, яка пропонує користувачам підтримати негайний розпуск Ради.