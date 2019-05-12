«Батькивщина» сообщила о поддержке даты инаугурации, предложенной Зеленским, фото — "Прямий"

https://racurs.ua/n121838-batkivschina-soobschila-o-podderjke-daty-inauguracii-predlojennoy-zelenskim.html

Ракурс

Партия «Батькивщина» выступает за скорейшую инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление сделал заместитель председателя депутатской фракции Сергей Соболев, сообщает УНН.

По его словам, что скорее Зеленский начнет выполнять свои обязанности, тем стабильнее будет ситуация в стране.

Мы поддерживаем ту дату, которая настанет быстрее — 19 мая, — отметил Соболев.

В Верховной Раде зарегистрировали пять постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат — 19, 20 мая и 1 июня. Команда Зеленского настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Верховную Раду.

Фракция «Народный фронт» планирует определится 13 мая. Представитель БПП, нардеп Александр Сугоняко, зарегистрировал постановление о проведении инаугурации 1 июня. Фракция «Самопомощь» и депутатская группа «Воля народа» не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.

«Ракурс» сообщал, что после очередного обострения ситуации о назначении церемонии приведения президента к присяге команда Зеленского запустила в соцсетях видеопетицию, которая предлагает пользователям поддержать немедленный роспуск Рады.