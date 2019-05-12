Погода в Украине 13 мая

https://racurs.ua/n121839-pogoda-v-ukraine-na-13-maya-sinoptiki-prognoziruut-teplo-i-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 мая будет теплой по всей территории страны, синоптики прогнозируют грозы.

Температура воздуха ночью составит 9−15° выше нуля, днем ​​столбики термометров покажут 17−24° тепла по Цельсию. Ветер ожидается минимальной скорости — 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На фоне великолепной температуры +19…+24 градуса и несильного ветра воздух как-то материализует слово «бальзам». В Киеве понедельник — и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около 20 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Она также посоветовала «готовить сачки для бабочек, бадминтон, лопаты, старые тонкие спортивные штаны и новые очки от солнца», поскольку в столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть преимущественно сухой и солнечной.

Итак, погода в Киеве 13 мая ночью будет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют грозы. Температура ночью 10−12° тепла, днем ​​21−23° тепла.

Во Львове в первый день недели Гидрометцентр прогнозирует дождь днем. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем ​​17−19° тепла.

В Одессе дождь прогнозируют также днем. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем ​​столбики термометров покажут 22−24° выше нуля.

В Днепре 13 мая дожди только днем, также синоптики обещают грозы. Ночью температура воздуха составит 10−12° выше нуля, днем ​​ожидается 21−23° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки ночью без осадков, а днем ​​обещают грозы. Температура ночью 9−11° тепла, днем ​​22−24° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 13 мая осадки ожидают днем. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем ​​19−21° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 мая будет неспокойной. Весь день возможны возмущения, а утром ожидают слабую геомагнитную бурю.

На прошлой неделе «Ракурс» сообщал, что синоптики обещали на выходные дождливую погоду, с нестабильной температурой воздуха, порывистым ветром и грозами.