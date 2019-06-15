Новини Росії: в Новосибірську провели фестиваль Сталіна, скріншот відео "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n123216-didjeyi-matroshky-ta-futbolky-u-rosiyi-vidbuvsya-festyval-stalina-video.html

Ракурс

У Росії 15 червня провели фестиваль Йосипа Сталіна, який присвятили дню народження ката народів. Попри те, що Сталін народився у грудні, місцевий осередок комуністів РФ, вирішив відсвяткувати його 140-й день народження, причому зробив це, застосовуючи сучасні технології.

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Фестиваль назвали «Сталін-Fest». На одній з площ міста поставили сцену, яку спорядили у червоні комуністичні символи. Музичне оформлення забезпечували ді-джеї, причому використовували сучасну музику. Діти танцювали брейк-данс, а фотозону облаштували відповідно до наймодніших тенденцій маркетингу.

Поблизу сцени можна було почитати стінгазету, у якій пояснювалося, хто такий Сталін і «що доброго» він зробив для СРСР та Росії. Організатори ходили поміж відвідувачів у спеціальних футболках з портретом вождя. Діти могли погратися матрьошками, а також запустити паперові літачки із написом на крилах «За Родину! За Сталина!».

«Для мене він герой, маю намір шанувати його до останнього дня», «Він переміг у війні, його нині часто засуджують, але в країні був порядок», «Не можна сказати, що Сталін не був ефективним лідером, швидше навпаки — він був ефективним менджером», — так мешканці Новосибірська, які прийшли на фестиваль Сталіна, оцінили діяльність колишнього лідера радянських комуністів.

У квітні 2019 року рівень схвалення Сталіна в Росії побив історичний рекорд. Роль цього диктатора в історії позитивно оцінили 70% росіян.