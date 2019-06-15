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В финале ЧМ-2020 сыграет Кирилл Дрышлюк, отец которого погиб в небе над Донбассом, фото — Troublemakers & Ultras Action

В финале ЧМ-2020 сыграет футболист, отец которого в 2014 году погиб геройской смертью в небе над Донбассом

15 июн 2019, 18:54
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Молодежная сборная Украину 15 июня сыграет в финале чемпионата мира среди молодежных команд. На поле стадиона польского города Лодзь выйдет и 20-летний Кирилл Дрышлюк.

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Его отец — легендарный майор авиации Павел Дрышлюк, погибший 6 июня 2014 года в небе над Славянском. Его самолет сбили российские террористы под руководством Гиркина-Стрелкова, сообщает сообщество Troublemakers&Ultras Action в Фейсбук.

Самолет-фоторазведчик Ан-30Б (борт № 80) осуществлял в тот день наблюдательный полет над Славянском в Донецкой области. В 17.04 на высоте 4 км в самолет попала ракета, выпущенная российскими террористами из ПЗРК.

Удар ракеты пришелся в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал резко терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска. Командир экипажа Константин Могилко отдал приказ экипажу покинуть самолет. Борттехник капитан Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, одеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на 800-метровой высоте.

Дрышлюк с командиром и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения. Машина упала под углом 80 градусов, севернее Славянска, за селом Пришиб Славянского района.

Погибли пять членов экипажа: командир самолета Константин Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Спаслись, прыгнув с парашютом, лейтенанты Кирилл Крамарев и Василий Полажинець, а также штурман-инструктор подполковник Сергей Николаев. При падении самолет был полностью разрушен, тела погибших летчиков собирали по фрагментам.

Остатки тела Павла Дрышлюка идентифицировать так и не удалось, некоторое время он считался пропавшим без вести. Только 6 января 2015 года капитан Дрышлюк был признан погибшим.

Источник: Ракурс


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