Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Место ДТП, фото: Национальная полиция

В здание горсовета Харькова врезался автомобиль (ФОТО)

23 июн 2019, 12:56
999

В здание горсовета Харькова сегодня утром врезался легковой автомобиль «Тойота».

Loading...

За рулем транспортного средства находился 30-летний мужчина, который в связи с полученными в результате ДТП травмами был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Какие именно травмы получил мужчина, не уточняется.

Информация о других пострадавших нет. В салоне автомобиля, кроме водителя, больше никого не было.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте поступило в полицию в 7.50. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Место ДТП, фото: Национальная полиция

Место ДТП, фото: Национальная полиция

Напомним, в августе прошлого года у здания Харьковского горсовета произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Правоохранители, которые тогда прибыли по вызову к горсовету из-за сообщения о выстрелах, увидели вооруженного мужчину, открывшего по ним огонь. Ответным огнем злоумышленник был убит. Впоследствии полиция установила его личность.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Бывший ведущий «Евровидения» будет баллотироваться в Верховную Раду от «Слуги народа»

Телеведущий и пародист Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду как представитель политической силы «Слуга народа» на мажоритарном избирательном округе № 197

Новости Украины
14:37
Новости партнеров
Загрузка...