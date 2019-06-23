Место ДТП, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n123497-v-zdanie-gorsoveta-harkova-vrezalsya-avtomobil-foto.html

Ракурс

В здание горсовета Харькова сегодня утром врезался легковой автомобиль «Тойота».

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За рулем транспортного средства находился 30-летний мужчина, который в связи с полученными в результате ДТП травмами был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Какие именно травмы получил мужчина, не уточняется.

Информация о других пострадавших нет. В салоне автомобиля, кроме водителя, больше никого не было.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте поступило в полицию в 7.50. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в августе прошлого года у здания Харьковского горсовета произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Правоохранители, которые тогда прибыли по вызову к горсовету из-за сообщения о выстрелах, увидели вооруженного мужчину, открывшего по ним огонь. Ответным огнем злоумышленник был убит. Впоследствии полиция установила его личность.