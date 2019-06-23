Місце ДТП, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n123497-u-budivlu-miskrady-harkova-vrizavsya-avtomobil-foto.html

Ракурс

У будівлю міськради Харкова сьогодні вранці врізався легковий автомобіль «Тойота».

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За кермом транспортного засобу перебував 30-річний чоловік, котрий у зв’язку з отриманими внаслідок ДТП травмами був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Які саме травми отримав чоловік, не уточнюється.

Інформації про інших постраждалих немає. В салоні автомобіля, окрім водія, більше нікого не було.

Зазначається, що повідомлення про цей інцидент надійшло до поліції о 7.50. Наразі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, в серпні минулого року біля будівлі Харківської міськради сталася стрілянина, в результаті котрої загинув патрульний поліцейський. Правоохоронці, котрі тоді прибули за викликом до міськради через повідомлення про постріли, побачили озброєного чоловіка, який відкрив по них вогонь. Вогнем у відповідь зловмисник був убитий. Згодом поліція встановила його особу.