Володимира Кличка врятували з палаючої яхти. Фото: Podrobnosti.ua

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Володимир Кличко, колишній чемпіон світу з боксу, опинився в епіцентрі надзвичайної події під час відпочинку в Іспанії.

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Спортсмен разом із близькими та друзями відпочивав на яхті в Середземному морі, коли на борту плаваючого засобу спалахнула сильна пожежа. Інцидент стався в ніч з 23 на 24 червня. Судно перебувало за 180 км від Майорки. Про це повідомляє Bild із посиланням на слова самого Кличка.

Український спортсмен розповів журналістам, що його та рідних врятували іспанські рятувальники. Команда на борту яхти теж зробила все можливе, щоб ніхто не загинув внаслідок пожежі.

Дякуючи пожежникам з Майорки все закінчилося добре. Члени нашої команди на яхті теж доклали зусиль, щоб запобігти лиху. Завдяки їхнім діям, нас усіх змогли якомога швидше вивести на берег, — зазначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, 22 червня під Дніпром загорілася приміська електричка, у якій були пасажири. Вагони запалали на перегоні Сухачівка — Запоріжжя-Кам'янське, приміська електричка їхала з Дніпра у П’ятихатки.