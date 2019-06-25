Вибухи на військових складах: в Казахстані збільшилася кількість загиблих. Фото: ANNA-News

https://racurs.ua/ua/n123570-vybuhy-na-viyskovyh-skladah-v-kazahstani-zbilshylasya-kilkist-zagyblyh-foto-video.html

Ракурс

У Казахстані загинула ще одна особа в результаті вибухів боєприпасів на складах у місті Арись. Всього влада повідомляє про двох постраждалих: військовослужбовця та цивільного.

Loading...

Про першого загиблого заявили в день початку вибухів: чоловік перебував в своїй машині, коли в неї потрапив снаряд. Сьогодні влада повідомила про другого загиблого, передає «Радіо Азаттик».

За інформацією лікарів, серед десятків поранених є п’ятеро дітей. До медичної установи міста Шимкента доставили 30 осіб, серед яких троє перебувають в реанімації. Медики оцінюють їхній стан як важкий.

У лікарню Отрарском району звернулися щонайменше 34 особи, які отримали поранення різного ступеня тяжкості через вибухи снарядів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв вчора ввечері відвідали район події для особистої оцінки інциденту. Ситуація в місті залишається небезпечною, а вибухи можуть тривати протягом декількох днів.

У понеділок вдень місцева влада почала евакуацію міста, населення якого становить 43 тис. осіб. Громадян Казахстану просять поки триматися подалі від міста.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час евакуації з міста на виїзних дорогах утворилися затори.