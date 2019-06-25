Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухи на військових складах: в Казахстані збільшилася кількість загиблих. Фото: ANNA-News

Вибухи на військових складах: в Казахстані збільшилася кількість загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2019, 11:22
999

У Казахстані загинула ще одна особа в результаті вибухів боєприпасів на складах у місті Арись. Всього влада повідомляє про двох постраждалих: військовослужбовця та цивільного.

Loading...

Про першого загиблого заявили в день початку вибухів: чоловік перебував в своїй машині, коли в неї потрапив снаряд. Сьогодні влада повідомила про другого загиблого, передає «Радіо Азаттик».

У Казахстані через вибухи загинув один військовий. Фото: twitter / aa_russian

За інформацією лікарів, серед десятків поранених є п’ятеро дітей. До медичної установи міста Шимкента доставили 30 осіб, серед яких троє перебувають в реанімації. Медики оцінюють їхній стан як важкий.

У лікарню Отрарском району звернулися щонайменше 34 особи, які отримали поранення різного ступеня тяжкості через вибухи снарядів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв вчора ввечері відвідали район події для особистої оцінки інциденту. Ситуація в місті залишається небезпечною, а вибухи можуть тривати протягом декількох днів.

У понеділок вдень місцева влада почала евакуацію міста, населення якого становить 43 тис. осіб. Громадян Казахстану просять поки триматися подалі від міста.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час евакуації з міста на виїзних дорогах утворилися затори.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Найсвіжіші рейтинги соціологів показали п’ятірку лідерів на виборах у Раду

Найсвіжіші рейтинги соціологів показали п’ятірку лідерів парламентських виборів. У Раду проходять поки п’ять партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос»

Новини України
12:53
Новини партнерів
Загрузка...