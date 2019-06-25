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Взрывы на военных складах: в Казахстане увеличилось количество погибших. Фото: ANNA-News

Взрывы на военных складах: в Казахстане увеличилось количество погибших (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2019, 11:22
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В Казахстане погиб еще один человек в результате взрывов боеприпасов на складах в городе Арысь. Всего власти сообщают о двух пострадавших: военнослужащем и гражданском.

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О первом погибшем заявили в день начала взрывов: мужчина находился в своей машине, когда в нее попал снаряд. Сегодня власти сообщили о втором погибшем, передает «Радио Азаттык».

В Казахстане из-за взрывов погиб один военный. Фото: twitter/aa_russian

По информации врачей, среди десятков раненых есть пятеро детей. В медицинское учреждение города Шымкента доставили 30 человек, среди которых трое находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

В больницу Отрарского района обратились по меньшей мере 34 человека, которые получили ранения разной степени тяжести из-за взрывов снарядов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев вчера вечером посетили район происшествия для личной оценки инцидента. Ситуация в городе остается опасной, а взрывы могут продолжаться в течение нескольких дней.

В понедельник днем местные власти начали эвакуацию города, население которого составляют 43 тыс. человек. Граждан Казахстана просят пока держаться подальше от города.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время эвакуации из города на выездных дорогах образовались пробки.

Источник: Ракурс


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