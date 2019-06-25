Война на Донбассе: точный выстрел из ПТРК уничтожил 10 боевиков на Донбассе, фото — Фейсбук Д.Мюллер

https://racurs.ua/n123569-tochnyy-vystrel-iz-ptrk-unichtojil-10-boevikov-na-donbasse-video.html

Ракурс

Выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил 10 боевиков на Донбассе в районе Докучаевска.

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Об успешной операции подразделения операции Объединенных сил сообщил в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он обнародовал видео другого офицера Вооруженных сил, на котором показан удар украинских военных по огневым точкам боевиков.

В результате трех выстрелов уничтожены три огневые точки российско-оккупационных войск. Ракеты залетели внутрь укреплений.

В районе Докучаевска стало чище на три огневые точки противника. Ликвидировано 10 боевиков, еще 13 супостатов пополнили «трёхсотый батальон», — прокомментировал видео украинский офицер.

Кроме того, Штефан сообщил, что 24 июня на Донбассе уничтожили беспилотник противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Он предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами. «Зоопарк» находится на вооружении российской армии.