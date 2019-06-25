Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе: точный выстрел из ПТРК уничтожил 10 боевиков на Донбассе, фото — Фейсбук Д.Мюллер

Точный выстрел из ПТРК уничтожил 10 боевиков на Донбассе (ВИДЕО)

25 июн 2019, 11:17
999

Выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил 10 боевиков на Донбассе в районе Докучаевска.

Loading...

Об успешной операции подразделения операции Объединенных сил сообщил в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он обнародовал видео другого офицера Вооруженных сил, на котором показан удар украинских военных по огневым точкам боевиков.

В результате трех выстрелов уничтожены три огневые точки российско-оккупационных войск. Ракеты залетели внутрь укреплений.

В районе Докучаевска стало чище на три огневые точки противника. Ликвидировано 10 боевиков, еще 13 супостатов пополнили «трёхсотый батальон», — прокомментировал видео украинский офицер.

Кроме того, Штефан сообщил, что 24 июня на Донбассе уничтожили беспилотник противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Он предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами. «Зоопарк» находится на вооружении российской армии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нацбанк вводит в Украине банкноту номиналом 1000 грн (ФОТО, ВИДЕО)

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит банкноту нового наивысшего номинала — 1000 грн. В НБУ убеждают, что это добавит удобства гражданам, поскольку среднемесячная зарплата будет размениваться девятью банкнотами самого высокого номинала

Новости Украины
12:54

Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров на выборах в Раду

Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров парламентских выборов. В Раду проходят пока пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос»

Новости Украины
12:53

МИД Украины: Принятая ПАСЕ резолюция — недопустимая уступка России

Министерство иностранных дел Украины назвало решение ПАСЕ недопустимой уступкой России. Украинские дипломаты считают, что ослабление санкций произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ

Новости Украины
10:26
Новости партнеров
Загрузка...