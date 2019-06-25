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Війна на Донбасі: точний постріл з ПТРК знищив 10 бойовиків на Донбасі, фото — Фейсбук Д.Мюллер

Точний постріл з ПТРК знищив 10 бойовиків на Донбасі (ВІДЕО)

25 чер 2019, 11:17
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Постріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) знищив 10 бойовиків на Донбасі в районі Докучаєвська.

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Про успішну операція підрозділу операції Об'єднаних сил повідомив у Фейсбук офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він оприлюднив відео іншого офіцера Збройних сил, на якому показано удар українських військових по вогневим точкам бойовиків.

В результаті трьох пострілів знищено три вогневі точки російсько-окупаційних військ. Ракети залетіли всередину укріплень.

В районі Докучаєвська стало чистіше на три вогневі точки супротивника. Ліквідовано 10 бойовиків, ще 13 супостатів поповнили «300-ий батальйон», — прокоментував відео український офіцер.

Крім того, Штефан повідомив, що 24 червня на Донбасі знищено безпілотник противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк». Він призначений для розвідки позиції вогневих засобів супротивника, розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотними літальними апаратами. «Зоопарк» перебуває на озброєнні російської армії.

Джерело: Ракурс


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