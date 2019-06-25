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Владимира Кличко спасли из пылающей яхты. Фото: Podrobnosti.ua

Владимир Кличко едва не погиб в результате пожара на яхте в Испании — Bild

25 июн 2019, 11:28
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Владимир Кличко, бывший чемпион мира по боксу, оказался в эпицентре чрезвычайного происшествия во время отдыха в Испании.

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Спортсмен вместе с близкими и друзьями отдыхал на яхте в Средиземном море, когда на борту плавающего средства вспыхнул сильный пожар. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня. Судно находилось в 180 км от Майорки. Об этом сообщает Bild со ссылкой на слова самого Кличко.

Украинский спортсмен рассказал журналистам, что его и родных спасли испанские спасатели. Команда на борту яхты тоже сделала все возможное, чтобы никто не погиб в результате пожара.

Благодаря пожарным из Майорки все закончилось хорошо. Члены нашей команды на яхте тоже приложили усилия, чтобы предотвратить беду. Благодаря их действиям, нас всех смогли как можно быстрее вывести на берег, — отметил Владимир Кличко.

Напомним, 22 июня под Днепром загорелась пригородная электричка, в которой были пассажиры. Вагоны загорелись на перегоне Сухачевка — Запорожье-Каменское, пригородная электричка ехала из Днепра в Пятихатки.


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