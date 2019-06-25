ПАРЄ: росіяни висунули кандидата на посаду віце-спікера, Грузія оскаржила повноваження делегації РФ

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Російська делегація 25 червня висунула голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького на посаду віце-спікера Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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Про це заявила у вівторок голова ПАРЄ Ліліан Морі Паска на засіданні асамблеї, повідомляється у трансляції зі Страсбурга.

Ця пропозиція викликала заперечення й обурення представників української делегації, які вказали на той факт, що Слуцький внесений в санкційні списки Євросоюзу за його позицію щодо анексії Криму. Однак спікер ПАРЄ запропонувала провести голосування щодо Слуцького за звичайною процедурою сьогодні в другій половині дня. Голосування буде таємним, про його результати повідомлять уранці 26 червня.

Тим часом у ПАРЄ представниця Грузії оскаржила повноваження російської делегації. Голосування за доповідями щодо повноважень відбудеться в другій половині дня 26 червня. Для того, щоб оскаржити повноваження, згідно з правилами організації, необхідна підтримка 30 делегатів з п’яти країн.

При цьому делегація з України намагалася перенести голосування на пізніший термін — ранок 27 червня. Однак ПАРЄ відхилила цю пропозицію. У разі прийняття доповіді повноваження будуть обмежені, в разі голосування проти — російська делегація збереже свої права в повному обсязі.

Крім того, Україна може відкликати запрошення ПАРЄ для моніторингу на парламентських виборах до Верховної Ради 21 липня в зв’язку з рішенням ПАРЄ про повернення в неї російської делегації. Ухвалення такого рішення не виключила перший віце-спікер українського парламенту, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Вона заявила під час дебатів, що «організація, яка сама встала на шлях саморуйнування, не може вчити Україну демократії».

Нагадаємо, що ПАРЄ в ніч на вівторок ухвалила доповідь глави регламентного комітету Петри де Суттер про «вдосконалення процесу прийняття рішень асамблеї щодо повноважень і голосування, в якому міститься резолюція», що дозволяє Росії взяти участь у червневій сесії асамблеї.

Доповідь підтримали у вівторок 118 парламентаріїв, 62 проголосували проти, 10 утрималися.