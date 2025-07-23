У США вперше назвали росію проксі Китаю, а Пекін — співвідповідальним за вбивства в Україні.

Китай вважає, що веде проксі-війну руками росії. І ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах.

Але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні, — сказав в етері Fox News постпред США при НАТО Метью Вітакер.