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рф - прокси Китая, Пекин - соответственным за убийства в Украине: сенсационное заявление в США
рф — прокси Китая, Пекин — соответственным за убийства в Украине: сенсационное заявление в СШАhttps://racurs.ua/n208014-rf-proksi-kitaya-pekin-sootvetstvennym-za-ubiystva-v-ukraine-sensacionnoe-zayavlenie-v-ssha.htmlРакурс
У США вперше назвали росію проксі Китаю, а Пекін — співвідповідальним за вбивства в Україні.
Китай вважає, що веде проксі-війну руками росії. І ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах.
Але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні, — сказав в етері Fox News постпред США при НАТО Метью Вітакер.
Станом на зараз — це найжорсткіша заява США щодо Китаю не у зв’язку з торговою війною, а через допомогу Москві. Зроблена на дуже високому рівні.
Вітакер представляв США на 52−1 зустрічі у рамках «Рамштайну».