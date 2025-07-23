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рф - прокси Китая, Пекин - соответственным за убийства в Украине: сенсационное заявление в США

рф — прокси Китая, Пекин — соответственным за убийства в Украине: сенсационное заявление в США

23 июл 2025, 09:44
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У США вперше назвали росію проксі Китаю, а Пекін — співвідповідальним за вбивства в Україні.

Китай вважає, що веде проксі-війну руками росії. І ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах.

Але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні, — сказав в етері Fox News постпред США при НАТО Метью Вітакер.

Станом на зараз — це найжорсткіша заява США щодо Китаю не у зв’язку з торговою війною, а через допомогу Москві. Зроблена на дуже високому рівні.

Вітакер представляв США на 52−1 зустрічі у рамках «Рамштайну».

Источник: Ракурс


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