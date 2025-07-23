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Обесточение части Сум, пожары в Кривом Роге и обстрел рынка возле Купянска: ночь в Украине
Обесточение части Сум, пожары в Кривом Роге и обстрел рынка возле Купянска: ночь в Украинеhttps://racurs.ua/n208013-obestochenie-chasti-sum-pojary-v-krivom-roge-i-obstrel-rynka-vozle-kupyanska-noch-v-ukraine.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок російських ударів у ніч на 23 липня по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.
Медичні заклади та інші важливі об'єкти перейшли на резервне живлення. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.
Російські дрони вночі атакували також Дніпропетровщину.
У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще чотири — пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі, також понівечене промислове підприємство, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
У Синельниківському районі області побите фермерське господарство та потрощена сільськогосподарська техніка (трактори і комбайни). Понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.
Нікопольський район окупанти обстрілювали з важкої артилерії, пошкоджено два приватні будинки.
Армія росії також вдарила безпілотниками по ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили у ДСНС. Там виникла пожежа на площі близько 500 кв. м. Постраждала жінка.