Зеленский ночью прокомментировал события в Раде, молниеносно сократившей полномочия НАБУ и САП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський у ніч на 23 липня прокоментував події у Верховній Раді, якій упродовж одного дня вдалося розглянути та затвердити закон, який скорочує повноваження НАБУ і САП.

Президент повідомив, що НАБУ та САП «працюватимуть, але без російських впливів». За словами президента не нормально те, що посадовці, які втекли з України, спокійно живуть за кордоном і не мають за це жодних юридичних наслідків.

Генпрокурор не збирається вилучати у НАБУ справу Чернишова, якого підозрюють у корупції. Натомість цікавиться справою Коломойського, якого підозрюють у крадіжці грошей з ПриватБанку.

Народні депутати готують подання до Конституційного суду для скасування скандального закону, що позбавляє НАБУ та САП незалежності. Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідував незалежність цих органів. Згодом закон підписав Зеленський.

На тлі цього в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах тисячі людей вийшли на акцію протесту, скандуючи «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба», а також «Єрмака за двері».

Історія питання

Напередодні голосування у парламенті працівники СБУ та Офісу генпрокурора провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників НАБУ в різних областях України. Детективам інкримінують держзраду, незаконну торгівлю з росією, корупцію в інтересах олігархів.

21 липня співробітники СБУ та ОГП нагрянули до керівника управління детективів НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова. Мета відвідин — затримати посадовця за «посередництво у продажі до Дагестану технічної коноплі», яку нібито незаконно вирощував його батько. Слідчі встановили, що Магамедрасулов-старший має російське громадянство. Щоправда, це мало би стати відомим ще після безпекових перевірок. Мати детектива проживає в Києві, але отримує пенсію в «ДНР», що з’ясувало слідство.

Після обшуку правоохоронці повідомили Руслану Магамедрасулову про підозру в пособництві державі-агресору. За даними слідства, посадовець мав контакти з чинним нардепом від ОПЗЖ Федором Христенком. Ще напередодні великої війни Христенко втік за кордон, зараз він мешкає в ОАЕ. Зв’язки з Росією нардеп ніколи не приховував.

21 липня Христенку заочно повідомили про підозру в держзраді та зловживанні впливом. Раніше правоохоронці чомусь не помічали його зв’язок з Росією. Силовики стверджують, що парламентар був «топовим агентом ФСБ РФ» та «відповідав за посилення російського впливу на НАБУ». У перехопленнях Христенко розповідає про успішні випадки вирішення питань за допомогою співробітників НАБУ. Один із них — виїзд Геннадія Боголюбова за кордон. Детективи НАБУ справді їхали в одному потязі з Боголюбовим, проте у Бюро заперечують їхню причетність до втечі олігарха.

Начальник співробітників НАБУ, які їхали в одному потязі з Боголюбовим — Олександр Скомаров. Правоохоронці стверджують, що він нібито має тісні стосунки з Христенком. Зокрема дружина Скомарова в 2022 році виїжджала з України на авто дружини Христенка. Скомаров займався справою Олексія Чернишова. Співрозмовники УП в НАБУ пов’язують рейд проти них із «помстою Офісу за справу Чернишова».

21 липня СБУ та ОГП повідомили, що затримали в Києві чергового «крота» російських спецслужб. Ним виявився співробітник закритого підрозділу центрального апарату НАБУ «Д-2» Віктор Гусаров. СБУ задокументувала щонайменше 60 випадків, коли Гусаров передавав інформацію з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. У НАБУ наполягають: ще в серпні 2023-го почали розбиратися з цією інформацією, провели спільну з СБУ перевірку. Офіційних результатів перевірки СБУ так і не отримали.

Про підозри також повідомили трьом співробітникам Бюро, які скоїли ДТП, де потерпілі отримали середні й тяжкі ушкодження. На перший погляд — нічого екстраординарного. Але є нюанс: усі ДТП відбулися ще в 2021 і 2023 роках. Очевидно, силовики намагаються підгрести під кампанію «очищення антикорупційних органів» всі справи співробітників НАБУ.

За словами співрозмовника УП в НАБУ, два тижні йшла підготовка в медіа, тому в Бюро розуміли, що щось буде. І от силовики прийшли, у когось забрали техніку, когось затримали, когось побили. Одному пальцями роздерли очі, щоб розблокувати FaceID. Співрозмовник припускає: загалом силовики превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласнику «Студії «Квартал 95»).