В Новочеркасске хорошие дроны атаковали железную дорогу, которая используется для ВПК и армии рф

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У Новочеркаську в Ростовській області у ніч на 23 липня атакували залізничну інфраструктуру, яка використовується для ВПК та армії рф.

Цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною.

В.о. губернатора цього регіону Московії Слюсарь підтвердив, що дрони атакували Новочеркаськ, Шахти, а також М’ясниковський, Родіоново-Несветайський та Аксайський райони.

Троє людей поранені. Під атаку потрапила місцева залізниця у Новочеркаську, ДРЕС та об'єкт «Ростелекому», пишуть російські телеграм-канали. Там також показали моменти влучань.

Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу рф — структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.