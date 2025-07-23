Знеструмлення частини Сум, пожежі в Кривому Розі та обстріл ринку біля Куп’янська: ніч в Україні

На Сумщині внаслідок російських ударів у ніч на 23 липня по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

Медичні заклади та інші важливі об'єкти перейшли на резервне живлення. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.

Російські дрони вночі атакували також Дніпропетровщину.

У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще чотири — пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі, також понівечене промислове підприємство, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Синельниківському районі області побите фермерське господарство та потрощена сільськогосподарська техніка (трактори і комбайни). Понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.

Нікопольський район окупанти обстрілювали з важкої артилерії, пошкоджено два приватні будинки.

Армія росії також вдарила безпілотниками по ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили у ДСНС. Там виникла пожежа на площі близько 500 кв. м. Постраждала жінка.