Путин хочет обсудить с Трампом и Си завершение войны. Фото:

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Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч РФ, США та Китаю.

Глава країни-агресора хоче зустрітися з американським та китайським лідерами Дональдом Трампом й Сі Цзіньпіном, щоб обговорити закінчення війни з Україною. При цьому в Кремлі хочуть, щоб збройне протистояння було завершене на їхніх умовах. Про це повідомило видання TheWall Street Journal із посиланням на джерела.

Один із колишніх співробітників російських спецслужб зазначив, що 9 жовтня під час телефонної розмови з Трампом Путін запропонував цю тристоронню зустріч. Вона може відбутися під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у Шеньчжені.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч обговорюють, але наразі немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку.

Американське джерело стверджує, що Трамп наразі не погодився на цю зустріч, але потенційно може схвалити її. У Пекіні ж зазначили, що не проти перемовин, якщо Вашингтон погодиться.

Цей план є спробою Путіна скористатися потеплінням відносин з Трампом, що викликало занепокоєння в Україні та серед її союзників у Вашингтоні й Європі. Такий саміт — без участі президента України Володимира Зеленського — став би безпрецедентним і викликав би тривогу в європейських столицях та за їх межами, — пише видання.

Нагадаємо, gрезидент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну проти Росії. Американський лідер заявив, що не хоче робити нічого, що може відштовхнути РФ від мирних переговорів. І наголосив, що перемовини просуваються, зокрема в питанні звільнення полонених.