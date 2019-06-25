У Харкові підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: ТСН

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Вибух у Харкові прогримів сьогодні вночі на вулиці Перемоги у приміщенні супермаркету «Економ+", в якому був розташований банкомат.

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Усередині банкомату стався вибух невідомої суміші, ймовірно, що до її складу входив газ. Наразі вирішується питання про кваліфікацію правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

Банкомат належить «ПриватБанку», сума викрадених коштів зараз уточнюється, йдеться в повідомленнях місцевих ЗМІ у Telegram.

Судячи з фотографій із на місця події, збитків завдано й магазину — вхідні двері до приміщення не підлягають ремонту, вони повністю роздроблені, також значно пошкоджено фасад будівлі.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в Дніпрі невідомі підірвали банкомат «Приватбанку». Їм вдалося отримати доступ до сейфу і вкрасти всі гроші.