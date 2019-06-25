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У Харкові підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: ТСН
У Харкові підірвали банкомат (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123574-u-harkovi-pidirvaly-bankomat-foto-video.htmlРакурс
Вибух у Харкові прогримів сьогодні вночі на вулиці Перемоги у приміщенні супермаркету «Економ+", в якому був розташований банкомат.
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Усередині банкомату стався вибух невідомої суміші, ймовірно, що до її складу входив газ. Наразі вирішується питання про кваліфікацію правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.
Банкомат належить «ПриватБанку», сума викрадених коштів зараз уточнюється, йдеться в повідомленнях місцевих ЗМІ у Telegram.
Судячи з фотографій із на місця події, збитків завдано й магазину — вхідні двері до приміщення не підлягають ремонту, вони повністю роздроблені, також значно пошкоджено фасад будівлі.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в Дніпрі невідомі підірвали банкомат «Приватбанку». Їм вдалося отримати доступ до сейфу і вкрасти всі гроші.
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