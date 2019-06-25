Підстрелили підлітка під час навчань на полігоні. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n123575-pidlitka-pidstrelyly-bilya-poligonu-v-dnipropetrovskiy-oblasti-dbr-rozsliduie-slujbovu-nedbalist.html

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Поранення 15-річного хлопця сталося 24 червня неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області.

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Попередньо відомо, що близько 11.00 на полігоні відбувалися стрільби. З автоматичної зброї вчилися стріляти курсанти першого курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Під час стрільб хлопця 2004 року народження поранили в праве стегно. Про це 25 червня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

На місці події правоохоронці провели комплекс невідкладних слідчих дій. Щодо постраждалого юнака, то його вже прооперували в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні та видалили кулю з правого стегна. Кістки ноги не пошкоджені, а життю нічого не загрожує.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України). Винуватцям у пораненні дитини загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 червня 30-річний зловмисник вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві. Таким чином вбивця помстився своєму брату та його цивільній дружині, з якими напередодні посварився.