Зеленський відреагував на повернення Росії до ПАРЄ. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n123576-zelenskyy-vidreaguvav-na-povernennya-rosiyi-do-parie.html

Ракурс

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) прокоментував новообраний президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський заявив, що розчарований цим рішенням, адже минулого тижня обговорював це питання з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленського, він намагався донести до Меркель та Макрона, що російська делегація може повернутися до ПАРЄ тільки після виконання принципових вимог Асамблеї, однак європейські партнери його не почули.

Також президент подякував українським делегатам за мужню боротьбу у відстоюванні інтересів України у ПАРЄ. Зеленський зазначив, що головним аргументом за повернення Росії стала необхідність захисту прав людини і демократії, а тому сподівається, що тепер організація, яка захищає верховенство права, буде відстоювати повернення українських військовополонених моряків.

Зазначимо, що сьогодні спливає термін виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким Росія має відпустити моряків та забезпечити безперешкодне повернення в Україну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через повернення Росії в ПАРЄ під будівлею Ради Європи у Страсбурзі відбулась акція протесту.