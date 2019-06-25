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Ракурс
Массовая драка в Киеве закончилась потасовкой с патрульными. Фото: 2000

Массовая драка в Киеве закончилась потасовкой с патрульными (ФОТО, ВИДЕО)

25 июн 2019, 13:32
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Массовая драка в Киеве закончилась нападением на патрульных полицейских. Возле станции метро «Крещатик» около 5.30 утра между двумя компаниями разгорелся конфликт, следствием которого стала драка. В ней принимали участие около 15 человек.

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Когда на место происшествия прибыла патрульная полиция, конфликт удалось уладить, после чего одна из компаний ушла. Но оставшиеся участники потасовки, которые находились в нетрезвом состоянии, снова начали устраивать дебош, сообщает «Информатор».

Один из парней громко кричал. Девушка-патрульная сделала ему замечание, на которое тот не отреагировал, а после и вовсе толкнул сотрудницу полиции.

В результате полицейские задержали пять человек. Для установления личностей правонарушителей и выяснения деталей конфликта их доставили в Печерский райотдел.

Массовая драка в Киеве закончилась потасовкой с патрульными. Фото: Информатор

Массовая драка в Киеве закончилась потасовкой с патрульными. Фото: Информатор

Массовая драка в Киеве закончилась потасовкой с патрульными. Фото: Информатор

Напомним, в конце прошлого месяца на Майдане Независимости в Киеве произошла драка с поножовщиной. Был госпитализирован 18-летний парень.

Источник: Ракурс


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