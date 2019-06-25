НБУ выводит из обращения мелкие монеты. Фото: Конкурент

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Ракурс

Национальный банк Украины решил вывести из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 коп.

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Эти деньги перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Об изменениях в номинальном ряде монет сообщил глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, передает пресс-служба Нацбанка.

Смолий отметил, что монеты 1, 2 и 5 коп. изредка используются в расчетах за товары и услуги и почти не возвращаются из обращения в банковскую систему. Кроме того, из обращения постепенно будут выводить монету номиналом 25 коп., но она пока останется платежным средством.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет, — заверил Смолий.

Кроме того, директор департамента денежного обращения Виктор Зайвенко сообщил на брифинге, что в 2019 году в обращение будет введена монета номиналом 5 грн. Точной даты появления новой монеты в НБУ не назвали.

Напомним, банкноту номиналом 1 тыс. грн вводят в Украине с 25 октября 2019 года. В Нацбанке хотят сократить номинальный ряд гривны с 17 до 12 номиналов.