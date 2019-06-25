Нацбанк вводит в обращение купюру номиналом 1000 грн. Фото: YouTube

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Ракурс

Банкноту номиналом 1 тыс. грн вводит Национальный банк Украины. В обращение эти деньги должны поступить с 25 октября 2019 года.

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В Нацбанке считают, что введение в обращение банкноты нового номинала сократит номинальный ряд гривны с 17 до 12 номиналов. Останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот. Об этом 25 июня на брифинге заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

По словам Смолия, сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо не менее 20 банкнот. Это привело к тому, что объем наличности в обращении вырос до почти 380 млрд грн.

Поэтому необходимость введения в обращение банкноты нового наивысшего номинала назрела достаточно давно. После появления в обращении банкноты номиналом 1000 грн среднемесячная заработная плата будет размениваться девятью банкнотами наивысшего номинала, и это будет намного удобнее, чем сейчас, — заверил Смолий.

В НБУ уверяют, что 55% всех банкнот в обращении приходится на купюры номиналом 500 грн, а треть — на банкноты номиналом 200 грн.

Напомним, в марте Швейцарский национальный банк представил купюру номиналом в 1 тыс. франков. Эта банкнота станет не только самой дорогой в Европе, но и будет вторым по ценности в мире.