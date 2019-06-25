Нацбанк вводить в Україні банкноту номіналом 1000 грн (ФОТО, ВІДЕО)

Нацбанк вводить в обіг купюру номіналом 1000 грн. Фото: YouTube

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Ракурс

Банкноту номіналом 1 тис. грн вводить Національний банк України. В обіг ці гроші повинні надійти з 25 жовтня 2019 року.

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У Нацбанку вважають, що введення в обіг банкноти нового номіналу скоротить номінальний ряд гривні з 17 до 12 номіналів. Залишиться шість номіналів монет та шість номіналів банкнот. Про це 25 червня на брифінгу заявив голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ.

За словами Смолія, наразі для отримання середньомісячної заробітної плати необхідно не менше 20 банкнот. Це призвело до того, що обсяг готівки у обігу зріс до майже 380 млрд грн.

Тож необхідність введення в обіг банкноти нового найвищого номіналу назріла досить давно. Після появи в обігу банкноти номіналом 1000 грн середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися дев’ятьма банкнотами найвищого номіналу, і це буде набагато зручніше, ніж зараз, — запевнив Смолій.

У НБУ запевняють, що 55% усіх банкнот в обігу припадає на купюри номіналом 500 грн, а третина — на банкноти номіналом 200 грн.

Нагадаємо, у березні Швейцарський національний банк представив купюру номіналом в 1 тис. франків. Ця банкнота стане не тільки найдорожчою в Європі, але і буде другою за цінністю у світі.