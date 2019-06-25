Найсвіжіші рейтинги соціологів показали п'ятірку лідерів парламентських виборів, фото — Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n123577-naysvijishi-reytyngy-sociologiv-pokazaly-p-yatirku-lideriv-vyboriv-u-radu.html

Ракурс

У Верховну Раду проходять п’ять політичних партій, ще дві наближаються до прохідного бар'єру, а беззаперечним лідером залишається партія «Слуга народу» — такими є результати опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка і центру «Соціальний моніторинг».

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Шанси на потрапляння до парламенту зберігають п’ять партій, а 78,5% висловили готовність прийти на виборчі дільниці 21 липня, повідомили автори дослідження 26 червня під час прес-конференції, на якій оприлюднили результати опитування.

Партію «Слуга народу» підтримують 45,3% опитаних, які мають намір голосувати і визначилися з вибором. Далі йдуть «Опозиційна платформа — За життя» (12,1% підтримки), «Батьківщина» (8,8%), «Європейська Солідарність» (8,4%), «Голос» (6,8%).

Близькі до подолання прохідного бар'єру (5%) партії «Громадянська позиція» та «Сила і честь». У політичної сили Анатолія Гриценка 4,5%, а Ігоря Смєшка — 4,4%.

Якщо порівняти із попереднім дослідженням цих двох соціологічних інституцій, то популярність партії «Слуга народу» знизилася на 4%. «Опозиційна платформа — За життя» набрала додаткові 2%, а рейтинги «Батьківщини», «Європейської солідарності» і «Голосу» залишилися на тому ж рівні.

Опитування проводилося за допомогою інтерв’ю за місцем проживання респондента з 13 до 19 червня. Вибірка дослідження склала 3 тис. осіб.