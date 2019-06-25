Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров на выборах в Раду

Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров парламентских выборов, фото — Зеркало недели

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Ракурс

В Верховную Раду проходят пять политических партий, две приближаются к проходному барьеру, а безоговорочным лидером остается партия «Слуга народа» — таковы результаты опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг».

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Шансы на попадание в парламент сохраняют пять партий, а 78,5% опрошенных высказали готовность прийти на избирательные участки 21 июля, сообщили авторы исследования 26 июня во время пресс-конференции, на которой обнародовали результаты опроса.

Партию «Слуга народа» поддерживают 45,3% опрошенных, которые намерены голосовать и определились с выбором. Далее идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1% поддержки), «Батькивщина» (8,8%), «Европейская солидарность» (8,4%), «Голос» (6,8%).

Близки к преодолению проходного барьера (5%) партии «Гражданская позиция» и «Сила и честь». У политической силы Анатолия Гриценко 4,5%, а Игоря Смешко — 4,4%.

Если сравнить с предыдущим исследованием этих двух социологических институтов, то популярность партии «Слуга народа» снизилась на 4%. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала дополнительные 2%, а рейтинги «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса» остались на том же уровне.

Опрос проводился с помощью интервью по месту жительства респондента с 13 до 19 июня. Выборка исследования составила 3 ​​тыс. человек.