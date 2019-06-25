НБУ виводить з обігу дрібні монети. Фото: Конкурент

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Ракурс

Національний банк України вирішив вивести з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 коп.

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Ці гроші перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року. Про зміни в номінальному ряду монет повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-брифінгу, передає прес-служба Нацбанку.

Смолій наголосив, що монети 1, 2 та 5 коп. зрідка використовуються у розрахунках за товари та послуги і майже не повертаються з обігу до банківської системи. Крім того, з обігу поступово виводитимуть монету номіналом 25 коп., але вона поки залишиться платіжним засобом.

Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років, — запевнив Смолій.

Крім того, директор департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко повідомив на брифінгу, що в 2019 році в обіг буде введено монету номіналом 5 грн. Точної дати появи нової монети в НБУ не назвали.

Нагадаємо, банкноту номіналом 1 тис. грн вводять в Україні з 25 жовтня 2019 року. У Нацбанку хочуть скоротити номінальний ряд гривні з 17 до 12 номіналів.