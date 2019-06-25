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Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними. Фото: 2000

Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2019, 13:32
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Масова бійка в Києві закінчилася нападом на патрульних поліцейських. Біля станції метро «Хрещатик» близько 5.30 ранку між двома компаніями розгорівся конфлікт, наслідком якого стала бійка. У ній брали участь близько 15 осіб.

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Коли на місце події прибула патрульна поліція, конфлікт вдалося залагодити, після чого одна з компаній пішла. Але решта учасників бійки, які перебували в нетверезому стані, знову почали провокувати безлади, повідомляє «Інформатор».

Один із хлопців голосно кричав. Дівчина-патрульна зробила йому зауваження, на яке той не відреагував, а потім взагалі штовхнув співробітницю поліції.

Як наслідок, поліцейські затримали п’ятьох осіб. Для встановлення особи правопорушників та з’ясування деталей конфлікту їх доставили до Печерського райвідділу.

Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними. Фото: Інформатор

Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними. Фото: Інформатор

Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними. Фото: Інформатор

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. Було госпіталізовано 18-річного хлопця.

Джерело: Ракурс


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