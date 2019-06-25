Масова бійка в Києві закінчилася штовханиною з патрульними. Фото: 2000

https://racurs.ua/ua/n123580-masova-biyka-v-kyievi-zakinchylasya-shtovhanynou-z-patrulnymy-foto-video.html

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Масова бійка в Києві закінчилася нападом на патрульних поліцейських. Біля станції метро «Хрещатик» близько 5.30 ранку між двома компаніями розгорівся конфлікт, наслідком якого стала бійка. У ній брали участь близько 15 осіб.

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Коли на місце події прибула патрульна поліція, конфлікт вдалося залагодити, після чого одна з компаній пішла. Але решта учасників бійки, які перебували в нетверезому стані, знову почали провокувати безлади, повідомляє «Інформатор».

Один із хлопців голосно кричав. Дівчина-патрульна зробила йому зауваження, на яке той не відреагував, а потім взагалі штовхнув співробітницю поліції.

Як наслідок, поліцейські затримали п’ятьох осіб. Для встановлення особи правопорушників та з’ясування деталей конфлікту їх доставили до Печерського райвідділу.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. Було госпіталізовано 18-річного хлопця.