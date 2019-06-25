Возвращение России в ПАСЕ: Украина отзывает посла при Совете Европы для консультаций

Павел Климкин, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n123597-vozvraschenie-rossii-v-pase-ukraina-otzyvaet-posla-pri-sovete-evropy-dlya-konsultaciy.html

Ракурс

Посла Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрия Кулебу отзывают для консультаций в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр отметил, что благодарен делегации Украины в ПАСЕ, члены которой «вложились по полной».

Однако, по его словам, решение о возвращении России было принято еще до президентских выборов в Украине и его бы приняли бы при любом варианте развития политической ситуации в нашем государстве.

Климкин считает, приостановление участия украинской делегации в ПАСЕ — вполне логичный шаг.

Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям, — отмечает министр.

Наибольшую опасность Климкин видит не в самом факте возврата России, а в том, что это «толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ».

Климкин также отметил, что ему, по-человечески, жаль всех депутатов, которые вчера поддержали возвращение России в совет Европы.

Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются, — уверен министр.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ заявила о прекращении участия в работе сессии организации.